No la hemos encontrado: capitán Álvaro Farfán, líder de búsqueda de Valeria Afanador en Cajicá
Las autoridades llevan más de 60 horas de operativos de búsqueda.
Álvaro Farfán, capitán de Bomberos de Cundinamarca. Foto: X Bomberos de Cundinamarca.
Bogotá
Continúa la búsqueda de la menor de edad de 10 años, Valeria Afanador, por parte de los organismos de atención del departamento de Cundinamarca y quien desapareció desde el pasado martes en su colegio ubicado en Cajicá.
El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca es uno de los líderes de las jornadas de búsqueda que ya completan más de 60 horas.
“Con el equipo tecnológico, podemos descartar en 95% que la niña se encuentre en el río debido a las características de este que no tiene alto caudal. Sin embargo, continuamos realizando barridos para verificar que no haya quedado alguna zona sin búsqueda y también estamos haciendo barridos en todo lo que es el sector boscoso cercano al colegio donde se vio la menor”, dijo el capitán en los micrófonos de W Radio.
El alto funcionario de los bomberos de Cundinamarca aseguró que los drones tampoco han arrojado presencia de la menor en la zona de bosque que rodea el colegio.
“No, los drones no han arrojado ninguna presencia. No hemos tenido ningún tipo reporte, ni evidencia de que la niña se encuentre en el sector boscoso. Estamos haciendo revisión de veredas, fincas y casas, pero hasta el momento no hemos encontrado la menor. Las autoridades judiciales también están analizando las cámaras del sector”, agregó.
Además, Farfán descartó versiones que registran algún tipo de señal sobre la desaparición de la menor de edad.
“Todo es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales se hizo un equipo interdisciplinario donde todos están actuando y están haciendo sus actividades. Hay que entender que la menor estudiaba con sus tres hermanos y todos salieron de manera afanosa a buscarla y este material pudo haber quedado al interior del colegio, pero no podemos hacer eco a las especulaciones”, añadió.
Por último, el capital delegado pidió confianza en las autoridades en medio de esta situación.
“Hay que tener confianza se están haciendo las búsquedas en dos grupos uno con competencia de búsqueda de rescate y en coordinación con personal especializado y otro grupo de investigación”, finalizó.
Escuche la entrevista completa a continuación:
