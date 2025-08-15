El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Petro dice que se solicitará a Nicaragua que entregue a Carlos Ramón González a justicia colombiana

Este viernes 15 de agosto, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X (antes Twitter) acerca de la polémica que se desató luego de conocerse que el Gobierno Nacional habría gestionado ante Nicaragua la ampliación del permiso de residencia de Carlos Ramón González.

El mandatario se pronunció nuevamente sobre el tema a través de un corto mensaje en su cuenta de X, en la que escribió que se solicitará a Nicaragua que entregue a Carlos Ramón González a la justicia colombiana:

“La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al Gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”.

Es preciso recordar que González, quien fue director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), es señalado de participar en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La Fiscalía General de la Nación ya lo imputó por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

Así lo dijo el fiscal del caso:

“Usted, señor Carlos Ramón, solicitó a Olmedo de Jesús López Martínez, en ese momento director de la UNGRD, entregar contratos por $60.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, y por $10.000 millones al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle. La finalidad era obtener apoyo a los proyectos de ley del Gobierno en el Congreso”.

No obstante, el presidente Petro aseguró el pasado 14 de agosto que no se tramitó ningún tipo de permiso para González por parte de Colombia.

Posteriormente, El Reporte Coronell reveló que González vivió desde septiembre del año pasado hasta febrero de este año –de gorra– en la casa oficial de la Embajada de Colombia en Managua, cuando León Fredy Muñoz era embajador en Nicaragua.

La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaraguense que sea entregado a ella, si es residente en ese país. — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 15, 2025

