¿Por qué el Gobierno se quedó prácticamente sin dinero el 8 de agosto? Responde Banco de Bogotá

El Gobierno se quedó prácticamente sin plata el pasado 8 de agosto. Así lo revela un informe del Banco de Bogotá que señala que la caja del Gobierno cayó a un mínimo histórico de $1.85 billones el 8 de agosto, lejos de lo habitual y el mínimo para esta época del año ($37.9 billones y $13.5 billones).

Al respecto, Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, afirmó en W Radio que, pese a esto, “lo que debería suceder en los próximos días es una recomposición de la caja”.

“La inquietud es que si, por alguna razón, en esa fecha del 8 de agosto hubiera un gasto extraordinario o algún tipo de operación que requiere más recursos, pues digamos que ahí sería el problema. Si uno revisa la historia de gasto del Gobierno, uno podría más o menos encontrar que cada día se gasta un billón de pesos. Por eso el cálculo de que la caja disponible el 8 de agosto alcanzaría para menos, incluso de dos días”, explicó el experto.

¿Cuál es la causa de esto?

“Nuestro análisis lo que nos muestra es que probablemente este resultado desde principios de agosto tiene su consecuencia, o tiene su origen, más bien, en la operación de manejo de deuda que el gobierno está llevando a cabo en este momento”, afirmó Pérez.

Y es que el Gobierno ha venido comprando deuda pública en el mercado local y esto consume recursos y caja del Gobierno.

Eso sí, el Gobierno está recibiendo ingresos que provienen principalmente de impuestos. Hay otros ingresos grandes que se tienen a lo largo del año, pero mucho más esporádicos. Temas como, por ejemplo, las utilidades del Banco de la República o las que elegiría Ecopetrol. Pero, en general, a lo largo del año entran recursos.

También afirmó que, aunque lo que aportamos a las personas va a tener impacto, no lo tendrá en la magnitud que se tiene en los primeros meses de abril y junio.

Eso sí, hay que resaltar que agosto es el segundo mes de menor gasto diario del Gobierno.

Escuche esta entrevista en La W:

Play/Pause ¿Por qué el Gobierno se quedó prácticamente sin dinero el 8 de agosto? Responde Banco de Bogotá 04:33 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: