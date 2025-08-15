Putin quiere un cambio de Gobierno en Ucrania y no lo logrará negociando con Trump: Jeffrey Edmonds
Jeffrey Edmonds, experto en seguridad nacional de los Estados Unidos, se pronunció en La W sobre la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska para discutir el fin de la guerra en Ucrania.
“Putin quiere un cambio de Gobierno en Ucrania y no lo logrará negociando”: Jeffrey Edmonds
10:05
Vladimir Putin. EFE/EPA/ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN