Quiero volver a la tradición, eso será esencial: Reina del Carnaval de Barranquilla 2026

En diálogo con La W, Michelle Char Fernández, reina del Carnaval de Barranquilla 2026, se refirió a su trayectoria, proceso de elección y lo que viene para la fiesta más grande del país.

La nueva soberana de la tradicional celebración explicó que su interés por la danza inició desde su niñez y que la primera vez que estuvo involucrada con el Carnaval fue durante el periodo de reinado de su prima, Andrea Jaramillo Char.

“Yo estuve montada en la tarima mientras a ella le entregaba la corona y ahí fue cuando yo dije: necesito ser esa mujer que no solamente es la que carga la corona, sino a quien la gente también admira. Tú traes felicidad, paz y alegría a todas partes, ahí comenzó mi proceso”, dijo.

Asimismo, explicó que, desde ese momento, su cercanía se afianzó con los grupos folclóricos y los hacedores: “(Aprendí) a no solamente vivirlo los cuatro días, sino también a entenderlo desde atrás. A las personas que ni siquiera son visibles: al que cose una lentejuela, al que diseña una carroza, a todos. Ahí es donde realmente el sueño empezó”.

Sobre su vida profesional, Char Fernández recordó su pasión por la arquitectura y el diseño, así como la manera en la que ha integrado aspectos de la tradicional fiesta a su carrera.

“Tengo una marca de ropa que se llama 08000, el código postal de Barranquilla, entonces en realidad la ciudad es mi esencia. Siempre he intentado mostrar la esencia de Barranquilla, de la mujer tradicional, empoderada, elegante. Me encanta la arquitectura, el diseño y (la marca) también está reflejada en mis diseños (…) yo soy diseñadora de mi propia vida y la tercera reina de la familia”, aseguró.

Sobre su familia, señaló que la noticia los “deja sin palabras, pero felices”.

Finalmente, la soberana invitó a todos los colombianos a visitar la ciudad ya disfrutar de la celebración: “Los invito en el Carnaval 2026 a todos, ya saben: desde el 14 y hasta 17 de febrero, porque quien lo vive es quien lo goza”.

