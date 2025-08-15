Silicon Valley busca modificar embriones para aumentar su inteligencia: ¿De qué se trata?

En Silicon Valley está en auge una tendencia que combina tecnología, genética y un fuerte enfoque en la inteligencia: padres, en su mayoría de alto poder adquisitivo y vinculados al sector tecnológico, están pagando entre $6,000 y $50,000 por pruebas genéticas que prometen potenciar el coeficiente intelectual de embriones.

Tsvi Benson-Tilsen, matemático y cofundador del Berkeley Genomics Project, una organización que busca promover la tecnología de vanguardia para crear humanos más inteligentes, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el tema.

“Hay muchas cosas sobre la genética que no se entienden, pero la idea básica es que actualmente se puede medir la inteligencia, ya sea a través de un examen de coeficiente intelectual, mirando sus logros académicos o mirando sus genes. Ver esa secuencia del ADN para ver qué genes tiene y encontrar ciertas correlaciones. Si una persona tiene un determinado gen tiende a ser más inteligente, así como por medio de los genes se puede conocer si alguien es propenso a una enfermedad”, explicó.

¿Cómo funciona este proceso de modificación genética?

Según el experto, la inteligencia, como la alerta de enfermedades, se pueden identificar por medio de los genes del ADN, por lo que desde la modificación de este partiría su trabajo.

“Ya existe una tecnología de selección de embriones, se da la posibilidad de ver varios, mirar los genes y hacer predicciones. Se le da la posibilidad a los padres de poder escoger el embrión que deseen de acuerdo con los genes que contiene y así tratar de predecir si va a estar propensos a ciertas enfermedades o si tiene ese gen de la inteligencia; ahora, con una tecnología futura que aún no está lista, se quieren editar esos embriones, modificar su ADN y reemplazar las escaleras del código genético con otras”, agregó.

Finalmente, destacó que esto no se puede comparar con la época de la Segunda Guerra Mundial, donde se buscaba modificar el ADN para crear seres humanos perfectos.

“Hay una diferencia fundamental y es que esta tecnología permite la libertad de escoger, a comienzos del siglo XX la idea de eugenesia era impuesta, le ponían una lápida a los enfermos o a los que les parecieran imperfectos; con esta tecnología se le da a los padres las herramientas para darle a los hijos esos genomas que les permita tener salud, felicidad, larga vida, inteligencia. Aquí la clave es la elección del padre y la posibilidad de dar a su hijo la posibilidad de tener una mejor vida”, cerró.

