“Todos estamos en permanente evaluación”: Presidente de Nacional frente a la continuidad de Gandolfi

Atlético Nacional, en el panorama internacional, es el único equipo en Copa Libertadores, el próximo martes 19 de agosto jugará la vuelta de los octavos de final con São Paulo.

Para hablar sobre lo que se viene para el equipo, pasó por los micrófonos de La W su presidente, Sebastián Arango.

“Vamos a Brasil con toda la altura, con la misma responsabilidad, las ganas. Muy seguros de que vamos a quedarnos con esa llave para avanzar a los cuartos de final, que es uno de los grandes objetivos de este semestre”, dijo.

El rendimiento del técnico argentino Javier Gandolfi ha sido criticado en diversas oportunidades y frente a su continuidad, comentó: “Todos nosotros estamos en permanente evaluación, Javier y su cuerpo técnico tienen contrato hasta el próximo año y nosotros esperamos poder cumplir, porque eso significa que el objetivo que nos trazamos va a estar cumplido. Como lo vimos el martes, el equipo cada vez es mejor, hay trabajo, hay respaldo y cuando hay unión pasan buenas cosas”.

Nacional jugó el pasado martes 12 de agosto la ida de los octavos de final en el Atanasio Girardot, el compromiso terminó 0-0, con dos opciones de penal desperdiciadas por Edwin Cardona.

“Esperamos contar con Marino Hinestroza que se retiró con una molestia, estamos preparando todo para tener la nómina completa, para nosotros es fundamental. Edwin está bien, es ídolo personal e ídolo para muchos de nuestros hinchas, tuvo la no fortuna de errar dos penaltis, pero en su profesionalismo y experiencia tiene la capacidad de sobreponerse a eso y estamos seguros de que el martes nos va a dar muchas alegrías en ese objetivo de pasar a cuartos de final”, expresó.

Con respecto al esfuerzo que significó volver a tener a Marlos Moreno en su plantilla, Arango dijo: “En lo personal es un deseo de hincha ver a esas grandes figuras que han triunfado con nosotros. Marlos se fue muy joven, es campeón continental, vuelve muy joven a seguir haciendo historia, a seguirnos dando grandeza y como muchos jugadores, estoy seguro de que este va a ser su lugar en el mundo”.

El fútbol femenino también tiene un capítulo en esta historia, ya que el equipo dirigido por Jorge Barreneche tiene a las ‘verdolagas’ líderes del grupo B del cuadrangular de la Liga y los objetivos son claros para la institución “el pasado 14 de agosto le ganamos 2-1 a Millonarios, somos líderes con nueve puntos y estamos muy comprometidos con esa primera estrella del fútbol femenino, que para nosotros es tan importante como el masculino, y que estamos seguros este semestre podremos celebrar ese primer título”, aseguró Sebastián Arango.

¿Cómo será la película de Atlético Nacional?

Atlético Nacional le apunta en todos sus frentes a ser un club que quiere estar presente para su hinchada, ya que lanzó su nueva película “Uno Vuelve Siempre”, con diferentes perspectivas.

“Es una película de ficción con documental hecha para nuestros hinchas. Es una historia de los tres títulos que conseguimos entre el año pasado y este, en donde todos los hinchas, como yo, nos veremos identificados, y que nos sigue llenando de orgullo, para demostrar que Nacional tiene que hacer historia tanto adentro como afuera de la cancha”, dijo.

La película está disponible en la pantalla grande a nivel nacional, así lo aseguró el presidente de la institución.

“Estamos en este momento en 106 salas de cine a nivel nacional, en los exhibidores más grandes del país, esperamos tener este fin de semana una muy buena visita de parte de nuestros hinchas para ampliar esa capacidad de salas y que muchos más hinchas puedan disfrutar de ella, y que en dos o tres meses podamos estar en plataformas para que tengan más acceso a nivel nacional e internacional”, cerró.

