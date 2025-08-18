Actualidad

¿Álvaro Uribe puede usar redes sociales estando en prisión domiciliaria? Abogado responde

En diálogo con La W, el abogado Francisco Bernate se refirió a las condiciones de la detención domiciliaria que le fue impuesta al expresidente Álvaro Uribe.

¿Álvaro Uribe puede usar tecnología pese a estar en prisión domiciliaria? Abogado responde

¿Álvaro Uribe puede usar tecnología pese a estar en prisión domiciliaria? Abogado responde

06:33

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Álvaro Uribe | Foto: Getty Images

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad