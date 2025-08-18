Balance de afectaciones tras aguacero de 3 horas en Montería: familias en riesgo y carros perdidos

Montería

El director de la Defensa Civil en Córdoba, mayor Raúl Gómez, pasó por los micrófonos de La W para entregar un balance de las afectaciones registradas en Montería, tras el aguacero que inundó al 80% de la ciudad el pasado 16 de agosto.

Durante tres horas, la capital cordobesa vivió un verdadero caos y, al bajar el nivel del agua, hubo reportes de babillas y culebras en varios sectores de la margen izquierda y sur de la ciudad.

Contexto en La W: Emergencia por fuertes lluvias en Montería: la ciudad enfrentó 3 horas de intensas precipitaciones

“Acudimos con nuestro equipo de socorristas a diferentes puntos, a atender las emergencias con motobombas en los sitios donde había quedado estancada el agua; en muchas viviendas de la margen izquierda y algunos edificios de la margen derecha que tenían sótanos de parqueadero y hubo pérdida de más de 30 o 40 vehículos”, dijo el mayor Gómez.

Asimismo, dijo que las inundaciones en Montería se han venido agudizando en los últimos años, teniendo en cuenta la expansión que ha tenido la capital cordobesa.

“Con el paso del tiempo, las ciénagas han sido construidas y se ha mermado la capacidad de amortiguamiento de estas ciénagas y por eso los canales de la ciudad se demoran tanto en evacuar el agua. La expansión que ha tenido la ciudad en unas partes ordenadas y en otras desordenadas, está haciendo que estas inundaciones se causen con mayor frecuencia”, agregó el director de la Defensa Civil.

Amenaza de deslizamiento tierra en el sector El Cerro, sur de Montería:

El director de la Defensa Civil en Córdoba también se refirió a la situación en el sector El Cerro, sur de Montería, donde más de 200 familias están en alto riesgo por posible deslizamiento de tierra.

Las fuertes lluvias debilitaron el terreno. En ese sentido, las autoridades adelantaron una inspección en la zona de alto riesgo el pasado 17 de agosto.

“Se calcula que habitan entre 300 a 500 familias en unas condiciones lamentables. Aquí la única opción que vemos como organismo de socorro es que todo este personal debe ser reubicado para que el lugar quede deshabitado y sea clausurado, que no vuelvan más personas, porque quien viva en la zona corre riesgo”, puntualizó el mayor Gómez.

Según las autoridades, las fuertes lluvias se registraron por el paso del huracán Erin. Sin embargo, las alertas se mantienen por la continuidad de las precipitaciones.

