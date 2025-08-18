Confirman presencia de jaguar en cuenca baja del río Bogotá

En diálogo con La W, Carlos Rodríguez, director de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), se pronunció acerca de la confirmación de la presencia de un jaguar adulto en la cuenca baja del río Bogotá, en inmediaciones de los municipios de Apulo y Tocaima.

Rodríguez explicó que este hecho, que ha generado sorpresa porque no es común que este felino habite en esa zona, fue posible de identificar gracias a las cámaras trampa instaladas en el área. También reveló que se trata de un solo ejemplar adulto y que está siendo monitoreado por un equipo especializado.

Sobre cómo el felino llegó hasta esa región, la CAR reveló que aún no se tiene certeza, si bien se maneja la hipótesis de que habría estado en cautiverio dentro de alguna finca y, al crecer, fue liberado por sus captores.

Ante la preocupación de las autoridades locales y los habitantes por la seguridad de las escuelas rurales y la protección del ganado, Rodríguez explicó que, hasta ahora, no hay reportes confirmados de ataques a pesar de que algunos campesinos han advertido que habría cazado a un caballo.

“Nosotros queremos hacer la recuperación del animal, hacerle pruebas de genética y estudios que nos comprueben de qué se ha alimentado en los últimos meses. Estos estudios también nos llevarán a comprobar la procedencia del animal”, indicó el funcionario.

El funcionario de la CAR también pidió no generar pánico ni difundir información falsa sobre la ubicación del animal para evitar intentos de caza. Aclaró que es un animal nocturno y solitario, así que su presencia no ocurre cerca de la comunidad.

Escuche esta entrevista en La W:

