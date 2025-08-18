“Congresistas EE.UU. son mensajeros para decir que aquí se está luchando contra la droga”: Benedetti
Armando Benedetti, ministro del Interior, se refirió en La W a la reunión del presidente Gustavo Petro con congresistas estadounidenses.
"Congresistas EE.UU. son mensajeros para decir que aquí se está luchando contra la droga": Benedetti
Congresistas Bernie Moreno y Ruben Gallego otorgan rueda de prensa en Bogotá. Foto: Zamoel Guzmán Ruiz
Escuche esta entrevista en La W:
Carlos Ramón González, descertificación y más: los temas del ministro Armando Benedetti en La W
