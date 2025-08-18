El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Tony Celia Terraza, investigador y director del estudio para la lucha contra los distintos cánceres en el hospital del Mar de Barcelona, paso por los micrófonos de La W para hablar sobre los estudios sobre las proteínas para evitar la metástasis en el cáncer de mama.

El investigador comenta que es una investigación preclínica en la que descubrieron el como las células migran y se desarrollan para generar metástasis.

La proteína que descubrieron en este caso es tinterest la cual es crucial para que las células cancerígenas sobrevivan cuando llegan a otros lugares del cuerpo, de forma que al desparecerla con medicamentos.

En cánceres más avanzados se ha visto que funciona bien, en el caso de una persona que haya sido operada para retirar un cáncer y tendría este tratamiento para evitar las metástasis después del tratamiento.

¿Cómo saber si tiene esta proteína?

Por ahora, no se puede saber por medios de estudios de sangre si no que una vez se extraiga un tumor en el cáncer de mama, se debe hacer una biopsia en la cual, por lo métodos tradicionales se puede determinar si tiene altos niveles o no de esta proteína.

¿Es solo para el cáncer de mama?

Inicialmente el estudio si esta enfocado en el cáncer de mama, pero el director afirmó “se centra en el cáncer de mama pero, el mecanismo se piensa que puede ser generalizado”.

¿Qué porcentaje de éxito tiene?

Aún no se puede determinar qué porcentaje de éxito tendría en humanos pues para esto se debe hacer un ensayo clínico, por ahora en ratones se ha demostrado que tiene un 70% u 80% de efectividad en la prevención de cáncer.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause Descubren proteína clave para evitar metástasis en cáncer de mama: ¿Cómo funciona? Experto explicó 05:05 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: