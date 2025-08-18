Indignación por disidencias Farc que obligaron a comunidad a asistir a un evento en Nariño
Freddy Gómez, secretario de Gobierno de Nariño, se refirió en La W a las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’ que presuntamente obligaron a la comunidad a participar en la inauguración de un polideportivo.
En diálogo con La W, Freddy Gómez, secretario de Gobierno de Nariño, se pronunció acerca de la polémica desatada tras conocerse un nuevo video de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
En las imágenes, se muestra a miembros de la estructura al mando de alias ‘Iván Mordisco’ que presuntamente habrían obligado a la comunidad a participar en la inauguración de un polideportivo y a entonar el himno del grupo armado.
