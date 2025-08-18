“Petro no ha llamado a ningún embajador”: Benedetti sobre Carlos Ramón Gonzalez en Nicaragua
Armando Benedetti, ministro del Interior, se refirió en La W a la polémica sobre la Embajada de Colombia en Nicaragua, por presuntamente haber facilitado la residencia de Carlos Ramón González -prófugo de la justicia- en ese país.
“Petro no ha llamado a ningún embajador”: Benedetti sobre Carlos Ramón Gonzalez en Nicaragua
03:09
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
El ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: EFE / Carlos Ortega
Escuche la entrevista completa en La W:
Carlos Ramón González, descertificación y más: los temas del ministro Armando Benedetti en La W
25:47
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles