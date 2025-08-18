El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Presidente del Tribunal Electoral de Bolivia anuncia “cambio de ciclo” tras exclusión de la izquierda

El Movimiento al Socialismo (MAS) dejará de gobernar Bolivia después de casi 20 años, tras quedar fuera de la inédita segunda vuelta presidencial que se disputará el próximo 19 de octubre, que será entre los candidatos de derecha Jorge ‘Tuto’ Quiroga y Rodrigo Paz.

Para hablar sobre el tema pasó por los micrófonos de La W el presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Oscar Abel Hassenteufel.

“El Tribunal Supremo Electoral está muy conforme con la jornada electoral transcurrida, porque una vez más el pueblo boliviano ha demostrado una gran madurez patriótica, porque ha votado desde las primeras horas de la mañana con mucho entusiasmo. Es un resultado inesperado, en las encuestas previas Rodrigo Paz figuraba un tercer o cuarto lugar y acabó siendo el primero”, aseguró.

Asimismo, destacó que este drástico cambio de no elegir la izquierda después de casi dos décadas puede ser resultado de la crisis que vive el país.

“El pueblo boliviano ha venido sufriendo una grave crisis económica y esto en gran medida ha influido ese descontento. Se ha expresado en la votación que busca una solución a sus problemas económicos (…) Debe realizarse una segunda vuelta a los 60 días, la fecha ya está definida, sería el 19 de octubre de este año”, dijo.

Por otro lado, mencionó que nadie se ha quejado del resultado ni se han realizado denuncias de posibles fraudes.

“Todos lo han aceptado de la manera en que deben hacerlo. Hay que saber ganar y perder y eso es lo que ha ocurrido con la mayoría de los candidatos (…) Yo creo que puede ser el inicio de un cambio de ciclo, un cambio importante, ya que hay una variación de una tendencia de izquierda de los gobiernos anteriores a una más bien de centro-derecha”, expresó.

Finalmente, el presidente del Tribunal Electoral boliviano dijo que espera que para la segunda vuelta también se presente la tranquilidad en temas de orden público que se vivió en esta jornada.

Escuche la entrevista completa en La W:

