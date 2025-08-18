Presidente SAC a MinTrabajo: “Parece más un activista político”

En entrevista con La W, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, respondió al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, sobre sus señalamientos en contra de los empresarios.

Cabe recordar que Sanguino aseguró que varios líderes y presidentes gremiales “se comportan más como rabiosos opositores de derecha al Gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro que como voceros industriales, de los comerciantes o los agricultores”.

Ante esto, el presidente Bedoya calificó de “curiosas” las declaraciones del ministro Sanguino, asegurando que no se está haciendo ninguna oposición política, sino que, simplemente, se discierne sobre políticas públicas que no favorecen a los sectores que los diferentes líderes gremiales representan.

“Hablo en el caso específico de la reforma laboral: desde hace siete años, nosotros propusimos medidas para resolver ese cáncer que es el 83% de informalidad laboral en el campo colombiano y este Gobierno, por pura ideología política y estigmatización, decidió hacer caso omiso de un problema que debería haber resuelto”, advirtió.

En ese sentido, Bedoya expresó que el ministro Sanguino “se convirtió en un estigmatizador” y que “parece más un activista político”.

Inasistencia del Gobierno al evento de la Andi

Así mismo, el líder de los agricultores apoyó la versión entregada en días anteriores en W Radio, por el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Bruce Mac Máster, el cual confirmó que la no invitación al presidente Petro a su congreso en Cartagena se debió a que el primer mandatario del país nunca mostró su intención de asistir.

Según dijo el empresario en su momento, en diálogos previos con el mandatario este habría expresado que no era de su interés asistir a ese tipo de eventos. Sin embargo, el MinTrabajo aseguró que la versión del presidente Petro es totalmente diferente y que la Andi debió hacer una invitación formal.

Al respecto, Bedoya señaló que ha sido el Gobierno quien ha tenido poca intención de diálogo con los líderes empresariales y la industria: “Resulta muy fácil para un ministro de estado estigmatizar a quienes representamos a los productores o a los empresarios simplemente para hacer política (…) una cosa muy distinta es lo que él dice a lo que realmente ha ocurrido. El sector privado está para deliberar”.

Pese al choque con el MinTrabajo, la SAC aseguró que seguirá entregando su opinión sobre lo que le concierne como gremio que representa a uno de los sectores más importantes del país, añadiendo que se mantendrá abierto al diálogo y entregando propuestas y comunicaciones frente a los puntos sobre los que no se encuentra de acuerdo, considerándolo esencial para que haya democracia en Colombia.

