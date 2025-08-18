El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Qué significa la reunión de Trump y Zelenski en Washington con líderes europeos?

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunirán juntos este lunes, 18 de agosto, y después se sumarán a los líderes europeos presentes en Washington D.C.

Orysia Lutsevich, subdirectora del programa de Rusia y Eurasia y jefa del Foro de Ucrania en Chatham House, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el tema.

“Hay que prestar especial atención al termino de -ceder territorio-, ver qué parte sería de Rusia, qué parte se quedaría Ucrania y, sobre todo, tener en cuenta qué sitios Putin está controlando, es un proceso que se tiene que hablar (…) El hecho de que haya tantos líderes con Zelenski en este momento generan que no todo esté decidido, además, en la reunión de Trump con Putin también salieron muchas cosas nuevas”, expresó.

Además, aseguró que, si termina la guerra entre Rusia y Ucrania, lo más seguro es que este último vaya a elecciones presidenciales.

“El futuro político de Zelenski depende de cómo quede ese proceso de paz al final, pero es muy común que los líderes tras una guerra usualmente no queden elegidos, más que por la gestión es porque la gente está cansada”, agregó.

