“Resolución es obligatoria”: MinAgricultura por incumplimientos de molineros de arroz a acuerdos

Óscar Gutiérrez, director del movimiento campesino Dignidad Agropecuaria, se refirió en W Fin de Semana a la demanda que fue interpuesta por la organización contra la industria molinera del arroz.

Según el gremio campesino, los molineros no estarían cumpliendo con los acuerdos alcanzados con los productores en el más reciente paro arrocero.

Para hablar sobre el tema, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, pasó por los micrófonos de La W.

“Lo que manifestó el vocero en W Radio es que la industria molinera no estaba cumpliendo, no los acuerdos del paro sino la regulación del precio que el Ministerio de Agricultura hizo de ese arroz que nuestros productores llevan a los molinos, en virtud de los acuerdos sostenidos por quienes se movilizaron en el paro arrocero (…) Nosotros desde el año pasado, cuando encontrábamos que había una producción más alta internacionalmente, encontrábamos que había necesidad de que la cadena se pusiera de acuerdo en cómo mantener la competitividad y garantizar la fluctuación y condición interna del mercado”, aseguró la ministra.

Asimismo, destacó que desde su cartera se llamó a todos los actores para construir un acuerdo que no se logró, por lo que el ministerio tuvo que imponer “la cadena de libertad regulada de precios, es decir, la fijación de un precio mínimo para la adquisición del paddy verde (…) Lo que dice el vocero de las Dignidades es que los molineros no están comprando el arroz al precio de la resolución que implementamos, ante esa situación”.

¿Qué le dijo la ministra Carvajalino a los molineros del arroz?

La ministra Martha Carvajalino envió en La W un mensaje a los actores de la cadena del arroz: productores, transformadores y comercializadores.

“Necesitamos que todos los actores de la cadena lleguen a un acuerdo frente a las distorsiones evidentes que hoy tiene el mercado para garantizar que los productores puedan mantener un ingreso que les permita reiniciar sus ciclos de cosecha, y que podamos mantener el arroz en la mesa de los colombianos a un precio justo (…) La resolución que regula el precio es de obligatorio cumplimiento, quienes compren el arroz por debajo de ese precio están sometidos a sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio”, aseguró.

Finalmente, destacó el trabajo del Gobierno, asegurando que han trabajado y cumpliendo frente al tema.

“Nosotros no solo estamos haciendo la mesa técnica de seguimiento de la resolución sino estamos sosteniendo el consejo ampliado de arroz compuesto por todos los eslabones de la cadena (…) Estamos estudiando todas las medidas que nos sirvan, no con el objeto de afectar a uno u otro eslabón, sino de estabilizar la cadena del arroz en Colombia, lograr que tengamos unos precios razonables y mantener el precio del alimento en todos los colombianos”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause “Resolución es obligatoria”: MinAgricultura por incumplimientos de molineros de arroz a acuerdos 14:14 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo