Seguiremos con las puertas abiertas, aunque a nosotros nos las cierren: MinTrabajo a Bruce Mac Master

El ministro de trabajo, Antonio Sanguino, pasó por los micrófonos de La W para hablar de su decisión de no asistir al reciente Congreso Empresarial de la ANDI, asegurando que su ausencia se dio como un acto de solidaridad con el presidente Gustavo Petro, quien no fue invitado.

“Lo inaudito es que la ANDI celebre su congreso empresarial y a su presidente Bruce Mac Master se le ocurrió la descortesía y el sectarismo de no invitar al presidente de la República, precisamente cuando estamos empezando la discusión del Presupuesto General de la Nación, cuando vamos a discutir una reforma tributaria, cuando se viene la discusión del salario mínimo a fin de año, cuando hay tantos asuntos para conversar y discutir, la ANDI decidió encerrarse. Cerrar la puerta, tirar la llave y terminar en un monólogo de yo con yo”, aseguró el ministro Sanguino.

Es importante destacar que Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, en diálogo con La W dijo que el presidente Petro no fue invitado al evento porque en reuniones previas no mostró interés de asistir, e incluso habría dicho que no se sentía cómodo participando en ese tipo de espacios.

Sobre esta afirmación, Sanguino comentó que el presidente Petro dice lo contrario, sin embargo, “le correspondía a la ANDI, por lo menos, cursar una invitación formal. Bruce Mac Master también dijo que yo no había sido invitado como ministro del Trabajo, a pesar de que en días anteriores me reuní con el vicepresidente jurídico de la ANDI, Alfonso Palacio, y él mismo me invitó; pero ante este acto de descortesía, los ministros mal haríamos en haber concurrido a un evento en el que se veta la presencia del presidente de la República”, agregó.

¿La ANDI está haciendo política contra el Gobierno Petro?

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, sí está haciendo política contra el Gobierno de Gustavo Petro.

“Yo esperaría que los empresarios del país no están en esa onda, pero lo mismo ocurre con el presidente de Fenalco, Jaime Cabal, y a veces con el presidente de la SAC (…) Hay que insistir en el diálogo, nosotros vamos a insistir en ello, vamos a mantener una actitud de diálogo con todos los sectores productivos del país y con los trabajadores. El empresariado debe reconocer que el Gobierno, sea de izquierda o sea de derecha, es un interlocutor permanente por los asuntos que corresponden a la economía del país. El Congreso que vimos en Cartagena fue pensando en el próximo Gobierno, pero solo invitaron a un sector de una orilla política”, cerró.

