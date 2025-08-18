La W RadioLa W Radio

“Sí entrará un quinto precandidato”: José Obdulio Gaviria sobre consulta del Centro Democrático

El exsenador José Obdulio Gaviria, una voz destacada del Centro Democrático, se refirió en La W a la posibilidad del ingreso de un nuevo nombre en la consulta de precandidatos del partido de cara a las elecciones 2026.

José Obdulio Gaviria | Fotos: Colprensa

"Sí entrará un quinto precandidato": José Obdulio Gaviria sobre consulta del Centro Democrático

