Abogados Lombana y Villalba analizan condena de Diego Cadena: ¿cuál es el paralelo con caso Uribe?

El pasado viernes, 15 de agosto, un juez tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, condeno al abogado Diego Cadena por sobornar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que declarara falsamente contra el senador Iván Cepeda y en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Al respecto, hablaron en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, los abogados Jaime Lombana (quien, además, hace parte de la defensa del expresidente Uribe) y Reinaldo Villalba (defensor de Iván Cepeda), para analizar el caso.

“En proceso del abogado Diego cadena se presentaron unas pruebas y se valoraron de manera distinta y discrecionalmente por parte del juez”, dijo Lombana.

Sin embargo, recalcó que “las provincias se convierten y se discuten dentro de los recursos formales”.

A pesar de eso, relató que “en la sentencia del doctor Álvaro Uribe el funcionario a distancia o la funcionaria a distancia se basa en una sentencia del derecho americano y no es usual que en las decisiones de derecho colombiano hagan menciones de las figuras del derecho americano”.

“Un mismo hecho no puede tener dos visiones en derecho en la valoración jurídica”, agregó.

Diciendo que “no hacer el seguimiento de esa evolución jurisprudencial, de una justicia totalmente desarrollada y estructurada garantista como la americana, en una decisión colombiana, es muy grave, es un atropello a una garantía individual del debido proceso aplicar otra figura extranjera”, comentó.

Por su parte, el abogado Villalba puntualizó: “En el caso de la absolución preferida por el juzgado tercero penal de circuito en relación con al caso Cadena, precisamente, lo vamos a apelar porque nosotros no entendemos por qué se ha tomado esa decisión, siendo que los elementos probatorios indican claramente su responsabilidad”.

“Hay que tener presente que antecede a Cadena dos sanciones disciplinarias, precisamente, por esos mismos hechos”, dijo.

Villalba advirtió: “Nosotros tenemos la convicción absoluta de la responsabilidad también de Diego Cadena en ese sentido y no solamente porque está antecediéndole esas sanciones disciplinarias, sino por la actividad que realizó incluso por Uribe Vélez en la determinación que fue muy clara”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

