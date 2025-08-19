La W RadioLa W Radio

Actualidad

“Colombia no tiene tiempo”: Mauricio Gaona sobre retos tecnológicos e Inteligencia Artificial

Mauricio Gaona advirtió que, en solo cinco años, Colombia podría enfrentar un retroceso económico y tecnológico de 50 años.

“Colombia no tiene tiempo”: Mauricio Gaona sobre retos tecnológicos e IA

“Colombia no tiene tiempo”: Mauricio Gaona sobre retos tecnológicos e IA

17:52

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Mauricio Gaona. Foto: Cortesía.

Este 19 de agosto, en El Efecto Gaona de La W, el abogado y consultor Mauricio Gaona hizo una reflexión sobre los retos tecnológicos que Colombia tiene pendientes para los próximos años.

Escúchelo a continuación:

“Colombia no tiene tiempo”: Mauricio Gaona sobre retos tecnológicos e IA

17:52

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad