“Colombia no tiene tiempo”: Mauricio Gaona sobre retos tecnológicos e Inteligencia Artificial
Mauricio Gaona advirtió que, en solo cinco años, Colombia podría enfrentar un retroceso económico y tecnológico de 50 años.
17:52
Mauricio Gaona. Foto: Cortesía.
Este 19 de agosto, en El Efecto Gaona de La W, el abogado y consultor Mauricio Gaona hizo una reflexión sobre los retos tecnológicos que Colombia tiene pendientes para los próximos años.
Escúchelo a continuación:
