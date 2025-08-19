La W RadioLa W Radio

¿Cómo EE.UU. negocia con Maduro, pero le envía buques a vigilarlo y le pone un precio?: diplomática

Vanessa Neumann, diplomática venezolana - estadounidense, habló en La W sobre el despliegue de tres destructores Aegis, por parte de Estados Unidos, cerca a Venezuela para enfrentar amenazas del narcotráfico.

En los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló Vanessa Neumann, diplomática venezolana - estadounidense, quien se refirió al despliegue de tres destructores Aegis, por parte de Estados Unidos, cerca a Venezuela para enfrentar amenazas del narcotráfico.

“En Venezuela siempre darán otra lectura, la lectura del chavismo, pero son varias situaciones simultáneas”, comentó en su primera intervención.

“Hace parte de la estrategia de Estados Unidos”

Sin embargo, contó que es una realidad que Estados Unidos ha buscado comprarle petróleo a Venezuela, pero cuestionó: “¿Cómo se puede negociar con Maduro, pero enviarle buques a vigilarlo y ponerle un precio de 50 millones de dólares?“.

Ahora, a pesar de lo anterior, Neumann también resaltó que “es muy típico de la estrategia de Trump, por un lado, le das y, por otro lado, le quitas”.

Venezuela es la amenaza más grande internacional de drogas, Los buques es algo que siempre se ha usado. Es una presión para que la gente alrededor de Maduro se sienta más amenazada”, dijo.

Cómo EE.UU. negocia con Maduro, pero le envía buques a vigilarlo y le pone un precio: diplomática

Tu contenido empezará después de la publicidad