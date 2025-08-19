El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Él quiere lograr paz duradera en Ucrania”: diplomático por reuniones de Trump con Putin y Zelenski

Este fin de semana, tras su encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin, el jefe de Estado de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en compañía de otros líderes europeos, para dialogar la posibilidad de que la guerra entre Rusia y Ucrania finalice.

Por esta razón, John Herbst, exembajador de Estados Unidos en Ucrania, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo.

“Es una buena reunión y la razón es porque ellos sabían que Trump iba a garantizar, junto a Rusia, aspectos de seguridad para evitar una nueva agresión rusa a Ucrania, y es importante que Ucrania tenga esa garantía", analizó el diplomático en su primera intervención.

¿Trump quiere la paz?

Por otro lado, Herbst resaltó que “Donald Trump quiere lograr una paz duradera en Ucrania, los líderes europeos sienten que es muy importante para ellos que eso se logre”.

Lo anterior, porque según él, “Putin es un líder agresor que no solo quiere el control de Ucrania, sino que representa una amenaza para toda Europa, quieren asegurarse que Trump entienda esa amenaza para todo el continente”.

Ingreso de Ucrania a la OTAN

El diplomático comentó que el ingreso de Ucrania a la OTAN no es algo que Trump quiere y que, adicionalmente, otros miembros de la organización tampoco lo desean.

Sin embargo, puntualizó que “las garantías de seguridad serían aparte de la membresía de la OTAN”.

“Rusia no quiere paz”

Y concluyó: “Rusia no quiere paz, quiere tomar el control total de Ucrania. Sería un error por parte de Estados Unidos y la comunidad internacional reconocer por ley ese territorio que Rusia ha tomado por medio de una guerra agresora”.

