Pese a recompensa, no hemos recibido información: Sec. de Seguridad de Cajicá sobre Valeria Afanador
Por ahora se mantiene una recompensa de hasta 70 millones de pesos para quien entregue información veraz sobre el paradero de la niña.
Es una situación rara, pese a recompensa no hemos recibido información: Sec. de Seguridad de Cajicá
04:38
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Foto: GettyImages
En los micrófonos de La W habló Wilson Halaby, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cajicá, sobre los operativos que se adelantan para dar con el paradero de Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció de su colegio el pasado martes 12 de agosto en horas de la mañana.
- Lea también: “Está descartado que se la haya llevado un hombre”: Luisa Cárdenas, mamá de Valeria Afanador
“Es una situación bastante rara, a pesar de ofrecer una recompensa de hasta 70 millones de pesos, no se ha recibido información vía telefónica. Tampoco se ha tenido resultado pese a varias búsquedas en la rivera del Río en el bosque, pero también hay otra línea investigativa con la Fiscalía donde han recuperado valioso material fílmico que, esperamos den resultado”, dijo el secretario.
Halaby confirmó que los operativos ya se han ampliado hasta el municipio de Chía.
“Ya se completan 8 días desde que desapareció y no paramos con los operativos de búsqueda en Cajicá, pero también estamos en el municipio de Chía donde los bomberos se encuentran haciendo una nueva verificación sobre el Río Frío”, agregó.
Escuche la entrevista completa en La W:
Es una situación rara, pese a recompensa no hemos recibido información: Sec. de Seguridad de Cajicá
04:38
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles