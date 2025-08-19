El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Fue un regalo”: Julián Arango habla del legado de Fernando Gaitán y el impacto de ‘Betty, la fea’

‘Betty la fea, la historia continúa’ logró ubicarse en la sexta posición de lo más visto en la plataforma streaming Prime Video a nivel mundial, teniendo detrás, en el séptimo lugar, a la versión original de 1999 ‘Yo soy Betty, la fea’.

Para hablar sobre el tema, pasó por los micrófonos de La W el actor Julián Arango, reconocido por papeles como Hugo Lombardi en ‘Betty, la fea’ y Álvaro José Pérez ‘Guadaña’ en ‘El Cartel’.

“Con ‘Betty la fea’, la gran diferencia es que no está Fernando Gaitán, lo que él le dio a Betty es algo muy difícil de igualar, hay grandes libretistas haciendo la continuación llevando el legado de Fernando, pero lo que él hizo es incomparable (…) Cuando hicimos la obra en 2017 hablamos con Fernando de volverla a hacer y él dijo que estaba de acuerdo”, recordó Arango.

Asimismo, destacó como la telenovela ha logrado trascender a lo largo de los años como una de las más vistas.

“Esto no es normal, lo que fue ‘Betty la fea’ en pandemia fue increíble, la telenovela se convirtió en una amiga, en una amiga fea (…) Esta producción para mí fue un regalo, me alegra mucho y solo ha traído cosas buenas”, dijo.

¿Julián Arango siente temor de ser encasillado solo como ‘Hugo Lombardi’?

Es común escuchar testimonios de actores que se quedaron encasillados a un personaje específico, pese a tener el talento de haber sido reconocidos por muchos más, algo por lo que Julián Arango fue consultado en La W.

“Eso no me preocupa, he hecho otros personajes muy diferentes, como ‘Guadaña’ y ‘Evaristo’, y los he buscado precisamente para romper a Hugo, eso no significa que me quiera desligar de Hugo, es un personaje que siempre me acompaña”, reveló.

¿Cómo logra personificar papeles tan característicos?

Según contó Arango, “Colombia tiene una riqueza cultural y formas de ser inmensas, en todo lado encontramos personas como los papeles que he hecho, aquí lo que hay son personajes y yo soy una persona muy observadora. ‘Evaristo’, por ejemplo, tenía algo de mi papá, yo del saqué lo bueno, cómo se expresaba, esa forma de vender segundazos de primera”.

Finalmente, relató cómo fue el casting de ‘Guadaña’ y la insistencia que tuvo para darle al personaje la relevancia que tuvo, y su plan favorito, que es compartir en familia.

