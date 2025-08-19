Inició cumbre Amazónica en Bogotá: habla vicecanciller

Inició en Bogotá la Cumbre de Países Amazónicos con la que se espera llegar a acuerdos regionales para enfrentar los desafíos climáticos, ambientales, sociales, económicos y de seguridad.

En diálogo con La W, el vicecanciller Mauricio Jaramillo explicó el alcance de este encuentro en donde participarán representantes de varios países.

“Colombia, que ha sido una líder histórica en el tema de la Amazonia, ahora le corresponde esta cumbre, nosotros estamos con todo el ánimo con el liderazgo que tiene el señor presidente en estos temas ambientales", dijo.

Jaramillo explicó, también, por qué la cumbre se realizó en Bogotá. “Pensamos que los territorios están aislados del centro, pero también es cierto que la ciudad está aislada de las lógicas climáticas de las regiones, se tiene muy poca consciencia”.

Le puede interesar: Firmado pacto por la Protección del Patrimonio Ambiental en Santa Marta

Añadió: “No se trata de enviar un mensaje de que las regiones no son importantes, pero se trata de conectar a Bogotá, a las capitales, con un tema donde no hay sensibilidad. Es relevante que los centros de poder se involucren dentro de lo que está pasando en la Amazonia y no lo vean como un tema apartado de frontera que no tiene nada que ver con su realidad.”

Sobre la oportunidad para que Colombia tome posición frente a Perú, por la Isla de Santa Rosa, Jaramillo dijo: “ la soberanía colombiana no se negocia , la integralidad colombiana del territorio y de las fronteras no está en negociación, lo que podemos siempre es mantener la buena vecindad con los países que nos rodean. Eso es un mandato constitucional y tratamos de mantener el diálogo con Perú”.

Como resultado de esta Cumbre se adoptará la declaración de Bogotá con los resultados de las negociaciones de los estados parte y el mecanismo amazónico de pueblos indígenas MAPI, también se anexarán las recomendaciones de los Diálogos Amazónicos de la sociedad civil.

Previo a la cita en Bogotá, se realizaron los Diálogos Amazónicos 2025, con 16 sesiones regionales y más de 2.000 participantes entre líderes indígenas, sociedad civil, academia, cooperación internacional y gobiernos, aportaron sus voces para nutrir la agenda de esta semana.

🌎 La V Cumbre de Presidentes Amazónicos inicia en Bogotá: 8 países unidos para proteger la Amazonía.

Diálogo político, ciencia y saberes indígenas para evitar el punto de no retorno.#CumbreAmazónica #OTCA #Amazonía #COP30 pic.twitter.com/ErhPf6nuZe — OTCA / ACTO (@OTCAnews) August 19, 2025