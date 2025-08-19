La gente quiere un gobierno con sentido común: candidato Rodrigo Paz por elecciones en Bolivia
Rodrigo Paz y Jorge ‘Tuto’ Quiroga irán a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia el próximo 19 de octubre de 2025 para definir el próximo jefe de Estado de ese país.
Este domingo, 17 de agosto, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Bolivia y según los datos preliminares ofrecidos por el órgano electoral al finalizar la jornada de votación, Rodrigo Paz Pereira logró un 32,14 % de los votos válidos y el expresidente conservador Jorge ‘Tuto’ Quiroga (2001-2002) el 26,81 %, por lo que ambos opositores irán a una inédita segunda vuelta el próximo 19 de octubre.
Por esta razón, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló el mismo Rodrigo Paz, quien hizo un análisis de la jornada.
