“No es negociable”: Cabal sobre posible ingreso de Pinzón u otros a encuesta del Centro Democrático

La senadora y precandidata del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, habló en La W sobre la posibilidad de que ingrese un quinto precandidato a la encuesta de la colectividad para la selección del candidato único, que se realizaría antes de septiembre, como lo ha pedido el expresidente Álvaro Uribe.

¿Cuál es la opinión de María Fernanda Cabal?

Cabal explicó que por el momento se mantienen los cuatro precandidatos y que se van a reunir las directivas, los aspirantes y el padre de Miguel Uribe Turbay, el señor Miguel Uribe Londoño, para resolver quién va a ocupar el puesto que del senador asesinado.

“Nosotros tuvimos una reunión donde hay un acta firmada por los cuatro precandidatos, en donde establecimos que, si nuestro compañero Miguel Uribe se recuperaba, él fuera el candidato único para representar al Centro Democrático y los demás declinábamos (...) Hasta ahí teníamos un orden. Ese mismo día, si bien no quedó en el acta, quedó en la conversación, que nuestro compañero, el representante Andrés Forero ingresara en reemplazo de Migue. Hasta ahí quedó todo”.

No se oponen a hablar con Miguel Uribe Londoño

De otro lado, la senadora aseguró que ninguno de los cuatro precandidatos se opone a hablar con Miguel Uribe Londoño, pero que esperan que su decisión se para que el puesto del quinto precandidato del partido sea “una persona de adentro que haya construido partido, que haya trabajado de la mano con nosotros (...) no nos parece respetable para las mismas bases del partido que en este momento se escoja alguien de afuera, que podría entrar en marzo”.

Por eso, les cerraron la puerta a otras voces como la de Juan Carlos Pinzón, Abelardo de la Espriella, Vicky Dávila, u otros, con quienes solo podrían enfrentarse hasta una encuesta en marzo en el que entrarían otras voces afines. Ahora, Cabal confirmó que la encuestadora será Intel Atlas: “nos parece la más fidedigna del mundo; cuando daban perdedor a Trump, fue la única que acertó”.

Por último, reconoció que ha sentido machismo al interior del Centro Democrático: “Todavía queda, no solo en el Centro Democrático, en general en la sociedad (...) se siente desconfianza por el género femenino y esa desconfianza se llama miedo. Los hombres siempre nos han tenido miedo”, concluyó.

