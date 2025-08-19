El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Padre de colombiano detenido en Isla Santa Rosa aseguró que su hijo “no ha sido liberado”

La Cancillería de Colombia expresó el pasado jueves, 14 de agosto, su preocupación por la detención de dos ciudadanos colombianos en inmediaciones de la isla de ‘Santa Rosa’, la frontera que ha tenido en controversia a Colombia con Perú.

“Esta detención irregular fue realizada por autoridades de facto peruanas impuestas en la zona de manera unilateral. Por tanto, el Gobierno de Colombia reitera que no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla, y desconoce a las autoridades impuestas en la zona, las cuales carecen de legitimidad para ejecutar sus labores en el territorio de dicha formación fluvial”, expresan.

Para conocer más detalles del caso, pasó por los micrófonos de La W Gilberto Amia, padre de John Willington Amia, uno de los topógrafos detenidos.

“Ellos no tienen nada que ver con el problema que hay con la frontera, lo tenían retenido porque decían que eran ayudantes de Daniel Quintero, que fue izar la bandera de Colombia en Santa Rosa, pero él no tiene nada que ver con eso”, aseguró.

Asimismo, destacó que aún están a la espera de “un documento firmado y autenticado”.

“Cuando esté en libertad lo comunicaré, pero aún no es así (…) Como aquí todos andan en botes, ellos estaban haciendo la medida del muelle hasta Santa Rosa, para ver qué tanto podían aumentar el muelle, los habitantes de allá los vieron y denunciaron con la Policía y se los llevaron, pero ellos no iban a invadir territorio”, cerró.

¿Qué dicen las autoridades peruanas?

El Poder Judicial de Perú estableció la detención preliminar por siete días para los dos topógrafos colombianos arrestados el pasado martes en el distrito peruano de Santa Rosa de Loreto por la incursión y realización de presuntos trabajos de manera irregular, una acción que el presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó de “ilegal”.

El juez César Vela, encargado del caso, ordenó que ambos deberán permanecer en Perú mientras continúen las investigaciones, un total de siete días, por el momento, para los colombianos Carlos Sánchez y John Amia.

“Ordeno la detención judicial de los investigados a fin de que la fiscalía continúe con las diligencias preliminares en la presente investigación hasta por siete días, debiéndose de computar desde la fecha de su detención, 12 de agosto”, afirmó el juez extendiendo la medida hasta el próximo martes 19.

Escuche la entrevista completa en La W:

