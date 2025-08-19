El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Para defenderse no necesita aparecer, para eso estoy yo: Iván Cancino, abogado de Carlos R. González

La Procuraduría abrió indagación preliminar en contra de funcionarios de la Cancillería, debido al escándalo por los trámites que se adelantaron desde la Cancillería y la Embajada en Nicaragua, para que se permitiera y prorrogara la estadía de Carlos Ramón González en ese país luego de que estalló el escándalo de la UNGRD, e incluso cuando fue objeto de imputación de cargos.

En diálogo con La W, el abogado defensor de Carlos Ramón González, Iván Cancino, aseguró que mantiene comunicación constante con él, pero “desafortunadamente, en los últimos cinco o seis días” no han conversado.

Es importante destacar que este lapso en el que no han tenido contacto fue que estalló la controversia sobre la residencia del exfuncionario.

“De manera que, sobre lo que ha sido noticia, no tengo nada que decirles. Cuando lo sepa les comunicaré (…) Yo no me bajo del barco en ningún momento, ni en los difíciles”, dijo.

Asimismo, el abogado fue consultado directamente por el hecho de que González estaría prófugo de la justicia, pues fue impuesta una medida de aseguramiento en su contra antes de conocerse que estaba residiendo en Nicaragua.

“Eso es un tema de absoluta reserva entre abogado y cliente, como cualquier tema que yo haya hablado con Carlos Ramón. Más cuando tengo la certeza de que en el juicio vamos a debatir todos los hechos y muchas cosas van a aclararse en el caso”, agregó.

Finalmente, el director de La W, Julio Sánchez Cristo, le preguntó al abogado si no sería necesario que González reapareciera para defenderse de los señalamientos en su contra.

Ante lo que Cancino respondió: “Él para defenderse no necesita aparecer, para eso me tiene a mí”.

