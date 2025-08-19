La W RadioLa W Radio

Actualidad

“Política de Trump tiene dientes”: diplomático por presencia militar de EE.UU. cerca a Venezuela

John F. Maisto, un diplomático estadounidense retirado, habló en La W sobre el despliegue de tres destructores Aegis, por parte de Estados Unidos, cerca a Venezuela, para enfrentar amenazas del narcotráfico.

“Política de Trump tiene dientes”: diplomático por presencia militar de EE.UU. cerca a Venezuela

“Política de Trump tiene dientes”: diplomático por presencia militar de EE.UU. cerca a Venezuela

08:36

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Donald Trump y bandera de Venezuela | Foto: GettyImages

En los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló John F. Maisto, un diplomático estadounidense retirado, quien se refirió al despliegue de tres destructores Aegis, por parte de Estados Unidos, cerca a Venezuela para enfrentar amenazas del narcotráfico.

Le puede interesar

“Esta noticia cuadra con la política exterior de Trump. Pone muchísimo énfasis en (evitar) el tráfico de narcóticos desde América del Sur a Estadois Unidos y Europa”, dijo en su primera intervención.

Además, dijo que “lo interesante es que Venezuela es una parte primordial de este flujo de narcóticos y hay entidades en ese país que están colaborando con las grandes empresas de narcotráficos que han existido por años en la región", aseguró.

“Trump está mostrando que su política tiene dientes”

Por otro lado, Maisto resaltó que Trump, ahora con seis meses en el poder, está mostrando que su política va a tener dientes, que va a utilizar la fuerza militar de los Estados Unidos en una forma más eficaz para hacer dos cosas: interrumpir el flujo (de narcóticos) por avión y en barcos, y dos, mandar un mensaje a las pandillas de narcotraficantes en la región de que la fuerza militar y de inteligencia de Estados Unidos ya está presente en la zona".

Escuche la entrevista completa a continuación:

“Política de Trump tiene dientes”: diplomático por presencia militar de EE.UU. cerca a Venezuela

08:36

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad