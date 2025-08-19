El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Política de Trump tiene dientes”: diplomático por presencia militar de EE.UU. cerca a Venezuela

En los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló John F. Maisto, un diplomático estadounidense retirado, quien se refirió al despliegue de tres destructores Aegis, por parte de Estados Unidos, cerca a Venezuela para enfrentar amenazas del narcotráfico.

“Esta noticia cuadra con la política exterior de Trump. Pone muchísimo énfasis en (evitar) el tráfico de narcóticos desde América del Sur a Estadois Unidos y Europa”, dijo en su primera intervención.

Además, dijo que “lo interesante es que Venezuela es una parte primordial de este flujo de narcóticos y hay entidades en ese país que están colaborando con las grandes empresas de narcotráficos que han existido por años en la región", aseguró.

“Trump está mostrando que su política tiene dientes”

Por otro lado, Maisto resaltó que “ Trump, ahora con seis meses en el poder, está mostrando que su política va a tener dientes , que va a utilizar la fuerza militar de los Estados Unidos en una forma más eficaz para hacer dos cosas: interrumpir el flujo (de narcóticos) por avión y en barcos, y dos, mandar un mensaje a las pandillas de narcotraficantes en la región de que la fuerza militar y de inteligencia de Estados Unidos ya está presente en la zona".

Escuche la entrevista completa a continuación:

