Abogado del Clan del Golfo sobre “juntas del narcotráfico” en Dubai: “Son casi imposibles”

En entrevista con La W, el abogado representante del Clan del Golfo, Ricardo Giraldo, se refirió al avance de los diálogos entre el Gobierno y ese grupo armado ilegal, señalando que esperan que luego de trámites internos entre Colombia y Qatar se pueda adelantar el inicio formal de las conversaciones.

Asimismo, defendió la decisión de llevar los diálogos a Qatar, señalando que es una nación conocida por sus labores de mediación en resolución de conflictos entre Israel y Hamás, Venezuela y Estados Unidos, e Irán y Estados Unidos.

“Una vez esa situación se resuelva, ya se organizarán las fechas expresamente para estar con los delegados tanto del ejército gaitanista como de los que designó el Gobierno Nacional desde junio del 2024”, señaló.

Amparado por las declaraciones de, por ejemplo, el director de la Policía Carlos Fernando Triana, Giraldo aseveró que no es cierto que exista una junta directiva del narcotráfico en Dubai y, más aún, que el Clan del Golfo tenga asiento allí.

“Los que hayan ido a Dubai o a Qatar saben que ese tipo de reuniones o de juntas son casi que imposibles. Allá la vigilancia es extrema, hay cámaras de seguridad cada 25 metros, organismos de inteligencia muy fuertes”, aseveró Giraldo.

El abogado Giraldo también señaló que se debe apostar a una solución dialogada al conflicto recordando que el EGC es el grupo armado ilegal más numeroso de Colombia que tiene capacidad de causar daño, aunque aseveró que esa estructura no secuestra, solamente cobra “impuesto” a los verdaderos narcotraficantes.

“Tiene que darse digamos un avance ya definitivo hacia la paz, hacia proponer algo diferente. Una negociación seria, objetiva, y que sea con resultados concretos y visibles para la comunidad”, sentenció Giraldo.

Adicionalmente, indicó que no les disgusta el espíritu del proyecto de sometimiento que presentó el Gobierno ante el Congreso, aunque debe haber ajustes.

