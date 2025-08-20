La W RadioLa W Radio

Accidente en Quindío: Denuncian que conductor del carro manejaba “con tragos”

William Bolívar, líder harlista, conversó con La W para referirse al accidente de una pareja de motociclistas que fueron atropellados por un vehículo.

Accidente en Quindío: Denuncian que conductor del carro manejaba “con tragos”

Pareja de motociclistas en estado crítico tras ser atropellados en la vía Armenia-Calarcá

William Bolívar, líder harlista, conversó con La W para referirse al estado de salud de una pareja de motociclistas que fueron atropellados por un conductor en vías del departamento del Quindío.

La pareja de esposos fue identificada como John Salazar y Katherine Restrepo, quienes son miembros de un reconocido grupo de motociclistas harlistas –personas apasionadas por las motocicletas Harley-Davidson que adoptan un estilo de vida asociado con esta marca–.

En video, quedó registrado el momento en que la pareja de motociclistas fue embestida en la vía por un conductor que invadió el carril contrario.

Según Bolívar, el conductor que los estrelló se encontraba en estado de alicoramiento cuando ocurrió el choque.

El accidente se registró en la vía Chagualá, entre Calarcá y Salento.

