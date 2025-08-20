Al Oído | Maduro ordenó activar zona económica binacional: ¿por qué da órdenes al presidente Petro?

La política internacional tiene símbolos, gestos y silencios que hablan más que los comunicados oficiales. El más reciente espectáculo de Nicolás Maduro activando la “primera zona económica binacional” con Colombia revela más que un proyecto de cooperación: refleja la peligrosa tentación de un dictador de creerse con autoridad sobre nuestra soberanía.

¿Desde cuándo Maduro puede darle órdenes al presidente de Colombia? Colombia no está para obedecer a un régimen señalado por crímenes de lesa humanidad.

Nuestros soldados no juraron proteger la permanencia de un tirano en el poder, juraron defender a los colombianos. Convertir la frontera en un escenario para la retórica de Caracas no es integración: es claudicación.

Más desconcertante aún es escuchar al presidente Gustavo Petro referirse a Maduro como un “apoyo contundente” en la lucha contra el narcotráfico. ¿De qué respaldo habla, cuando el propio régimen venezolano ha sido señalado en cortes internacionales por vínculos con carteles y estructuras criminales? Convertir al señalado en aliado suena menos a estrategia de Estado y más a contradicción peligrosa.

La frontera colombo-venezolana no es el territorio idílico que describe la propaganda, sino la zona donde se cruzan el ELN, las disidencias de las FARC, los carteles y las mafias que controlan rentas ilícitas. Hablar de una “zona de paz, unión y desarrollo” mientras la violencia campea en el terreno es, como mínimo, un insulto a la realidad de las comunidades que sobreviven allí entre el miedo y la extorsión.

La cooperación internacional no puede convertirse en un trueque de silencios. Colombia necesita vecinos, no jefes; aliados, no cómplices. Si Maduro quiere respeto, que empiece por respetar la soberanía colombiana, la dignidad de nuestro ejército y el derecho de nuestra gente a vivir sin miedo. La historia enseña que cuando la política exterior se somete a tiranos, lo que se pierde no es un acuerdo: es la dignidad de una nación.

Escuche Al Oído del 20 de agosto de 2025:

