Así es la historia de colombiano que asegura haber ido a Franja de Gaza a entregar ayuda humanitaria

Este miércoles, 20 de agosto, pasó por los micrófonos de La W el colombiano Jorge Saray, quien aseguró que ingresó a la Franja de Gaza para entregar ayudar humanitaria a parte de la población que allí se encuentra.

“Yo he sido amigo de las causas nobles, esas causas que acompañan solo las minorías. Esa ha sido mi naturaleza”, dijo.

Contó que desde niño siempre ha seguido todo lo que acontece en esa zona de Medio Oriente, lo que le despertó un interés en el conflicto que se desató en 2023.

“Sufrí mucho cuando ocurrió la tragedia del 7 de octubre de 2023 porque a uno le duelen las muertes, vengan de donde vengan, la idea es buscar un mundo con más paz y una sana convivencia”, agregó.

¿Cómo hizo para, según relató, entrar a la Franja de Gaza?

Saray, según contó, pensó como primera opción buscar una acreditación, para al menos ir a Rafah. “Fui a la Cancillería y no fui atendido. Fui a la embajada de Palestina en Colombia y fue muy lamentable la falta de cooperación. No hallé respuesta alguna”.

“Sin embargo, yo ya tenía una tarea en el corazón y dije ‘vamos a intentarlo’. Volé a El Cairo, Egipto, y se vio que había una seria dificultad para mover alimentos desde allí. Decidí ir solo con mi maleta para movilizarme a Rafah, pero en el cruce del Canal del Suez me devolvieron, me expulsaron”, dijo.

Relató que luego dio con una persona “genial” que lo ayudó. “Me dijo que me contactaría con alguien que contaba con recursos para ello (entrar a Gaza). Nos movimos hacia Sinaí del sur, hay una carretera que comunica con el Sinaí del norte y me dijo (esa persona) que por ahí podíamos entrar. Se hizo una negociación para el transporte y finalmente llegamos a un corregimiento. Parte de la estrategia para avanzar era comprar víveres y dentro de estos yo me iba a camuflar. Eso se hizo de esa manera y tomamos la ruta hacia la frontera”, contó.

Esto vio cuando, según contó, estuvo en Gaza

Saray contó que “hay personas buenas o personas malas, personas solidarias y personas oportunistas, y Gaza no es la excepción”, dijo.

Explicó que “a la sociedad en su interior nadie la controla”.

Sin embargo, La W reveló que una de las fotos por las que medios de comunicación le dan crédito a Saray, es realmente propiedad de la Media Luna Roja y fue publicada originalmente en su perfil oficial el 1 de agosto.

Esta es la foto

Al respecto, Saray respondió: “Eso es en Gaza. Nosotros estuvimos allí hace dos semanas. No tomo las fotos de la Media Luna Roja. Allí hay un sistema muy importante de financiación a través de las fotografías. Los medios de comunicación allí son muy escasos, las maneras de tener un recurso informativo es escaso”.

“Nosotros estábamos en ese lugar y algunas personas tomamos la fotografía y cada uno por nuestra cuenta la subió. Yo tenía acceso a internet allí”, agregó.

Saray dijo que la foto fue en una zona llamada Jan Yunis; sin embargo, en la información de la publicación sale que es en el hospital Al-Quds, en la ciudad de Gaza. “No sé exactamente cómo se llamaba el hospital porque no manejo el árabe. Nunca supe la traducción, pero allí estábamos en un distrito que es adyacente a Jan Yunis. La ciudad, en sí, tiene un nivel de destrucción grande y no logro reparar en dónde terminaba la ciudad y en dónde comenzaban los diferentes distritos que la rodean”, respondió.

