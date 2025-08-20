El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Democracia debe enriquecerse de personas con experiencia: Muhamad por precandidatura de Clara López

Este miércoles, 20 de agosto, Clara López causó revuelo en el sector político de izquierda tras anunciar, en primicia para W Radio, su precandidatura presidencial.

Por esta razón, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló otra precandidata de ese sector, la exministra de Ambiente Susana Muhamad.

Muhamad se refirió a la precandidatura de López y resaltó: “Es maravilloso. La democracia debe enriquecerse con personas con experiencia y que han dedicado su vida al servicio público, más si han estado en las causas progresistas”.

“Se está armando un momento de liderazgos que dan un paso al frente, eso solo fortalece nuestro proyecto”, comentó.

¿Clara López con una precandidatura respaldada por el Pacto Histórico?

Así mismo, dijo que “el Pacto Histórico está buscando la mayor convergencia posible de la izquierda democrática y progresista, y Clara López ha sido parte de los procesos de izquierda desde hace mucho tiempo ”, dijo.

“La única condición es venir a hacer partido, porque estamos fomentando la unidad de la izquierda a través del Pacto Histórico como partido unitario", dijo.

Concluyó diciendo que “este proceso de unidad debe contar con garantías”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

