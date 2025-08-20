“Espero que se honren acuerdos”: Carolina Corcho por elección de candidato presidencial en el Pacto
Carolina Corcho dijo que al interior del Pacto Histórico se han sostenido en que el acuerdo es que irán a votación para elegir candidato presidencial.
“Espero que se honren acuerdos”: Carolina Corcho por elección de candidato presidencial en el Pacto
Carolina Corcho | Foto: Colprensa
Clara López anunció su precandidatura presidencial y en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló la exministra de Salud y también precandidata Carolina Corcho, quien se refirió a la noticia en el marco político del sector de la izquierda en Colombia, de cara a las elecciones de 2026.
“Me parece un avance muy importante que el Pacto Histórico haya llegado a un acuerdo democrático a que sea la decisión popular. Una consulta popular en donde se defina su candidatura presidencial”, dijo en su primera intervención.
Agregó: “Que también se haga llegado a un acuerdo de que sea un frente amplio al que confluirá esa candidata, quien defina, nuevamente, por voto popular la candidatura única de esa coalición”.
“Es un avance democrático porque es el primer partido en la historia de Colombia que va a someter a votación todas sus dignidades: candidatura presidencial, Senado y Cámara, para poder trabajar en listas cerradas”, explicó.
¿Hay garantías en proceso electoral al interior del Pacto Histórico?
“En este momento nos hemos sostenido en que el acuerdo es que vamos a votación para elegir candidato presidencial”, dijo.
Explicó: “Espero que se honren los acuerdos y que sea honorable, que la palabra que se empleó se cumpla. ”.
