La W RadioLa W Radio

Actualidad

“Espero que se honren acuerdos”: Carolina Corcho por elección de candidato presidencial en el Pacto

Carolina Corcho dijo que al interior del Pacto Histórico se han sostenido en que el acuerdo es que irán a votación para elegir candidato presidencial.

“Espero que se honren acuerdos”: Carolina Corcho por elección de candidato presidencial en el Pacto

“Espero que se honren acuerdos”: Carolina Corcho por elección de candidato presidencial en el Pacto

06:04

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Carolina Corcho | Foto: Colprensa

Clara López anunció su precandidatura presidencial y en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló la exministra de Salud y también precandidata Carolina Corcho, quien se refirió a la noticia en el marco político del sector de la izquierda en Colombia, de cara a las elecciones de 2026.

“Me parece un avance muy importante que el Pacto Histórico haya llegado a un acuerdo democrático a que sea la decisión popular. Una consulta popular en donde se defina su candidatura presidencial”, dijo en su primera intervención.

Agregó: “Que también se haga llegado a un acuerdo de que sea un frente amplio al que confluirá esa candidata, quien defina, nuevamente, por voto popular la candidatura única de esa coalición”.

Puede leer:

“Es un avance democrático porque es el primer partido en la historia de Colombia que va a someter a votación todas sus dignidades: candidatura presidencial, Senado y Cámara, para poder trabajar en listas cerradas”, explicó.

¿Hay garantías en proceso electoral al interior del Pacto Histórico?

“En este momento nos hemos sostenido en que el acuerdo es que vamos a votación para elegir candidato presidencial”, dijo.

Explicó: “Espero que se honren los acuerdos y que sea honorable, que la palabra que se empleó se cumpla. ”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

“Espero que se honren acuerdos”: Carolina Corcho por elección de candidato presidencial en el Pacto

06:04

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad