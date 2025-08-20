Gobierno designó a Ingris Mirelda Padilla como gobernadora (e) del Magdalena
El nombramiento de Ingris Mirelda Padilla se dio tras declararse la inhabilidad en la elección de Rafael Martínez por doble militancia.
W Radio conoció en primicia el decreto del Gobierno con el cual se nombra como gobernadora encargada del departamento de Magdalena a Ingris Mirelda Padilla García.
Es de destacar que el pasado viernes 16 de agosto, el presidente Gustavo Petro se reunió en la Casa de Nariño con Ingris Mirelda Padilla García.
Este nombramiento se produjo tras declararse la inhabilidad en la elección de Rafael Martínez por doble militancia.
Noticia en desarrollo.