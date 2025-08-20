Gobierno designó a Ingris Mirelda Padilla como gobernadora (e) del Magdalena

W Radio conoció en primicia el decreto del Gobierno con el cual se nombra como gobernadora encargada del departamento de Magdalena a Ingris Mirelda Padilla García.

Es de destacar que el pasado viernes 16 de agosto, el presidente Gustavo Petro se reunió en la Casa de Nariño con Ingris Mirelda Padilla García.

Este nombramiento se produjo tras declararse la inhabilidad en la elección de Rafael Martínez por doble militancia.

#PrimiciaW | Quedó en firme el decreto con el cual se nombra como gobernadora encargada del departamento de Magdalena a Ingris Mirelda Padilla García. pic.twitter.com/qtPgAAlxX9 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 20, 2025

Noticia en desarrollo.