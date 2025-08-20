“He sido sometido a censura porque tengo verdaderas opciones de ganar”: Daniel Quintero

Varios precandidatos del Pacto Histórico han reaccionado y se han referido a las garantías para la elección del candidato único luego de que la senadora Clara López, del Pacto Histórico, revelara en los micrófonos de La W que decidió lanzarse a la presidencia.

Cabe recordar que López aseguró que buscará el beneplácito del presidente Gustavo Petro.

Al respecto, el precandidato Daniel Quintero aseguró: “A mí me encanta Clara (…) yo hablé con ella y lo único que le dije fue ‘Tú no puedes estar por fuera de la consulta del Pacto; eres una de las líderes más importantes de la izquierda en Colombia, no puedes estar por fuera de la consulta de la izquierda’”.

Quintero también respondió a los señalamientos de quienes aseguran que él no debería participar de la consulta del Pacto Histórico, pues no es miembro fundador de la coalición y está formalmente imputado.

“He sido sometido a un bloqueo, a una censura. No solo en los debates, sino en los medios de comunicación; y es porque soy la persona que tiene las verdaderas opciones de ganar desde el progresismo”, dijo.

Sobre acceder a esa posibilidad de no someterse a la consulta del Pacto Histórico, sino a la del Frente Amplio, dijo que eso no tiene importancia pues él considera que gana las dos: “No lo digo de forma egocéntrica, sino que creo que tengo la capacidad, el trabajo y tengo un equipazo (…) íbamos de primeros en las encuestas”.

“La pregunta es si nos quieren sacar porque vamos de primeros o porque podemos ganar la elección ahorita”, indicó.

Por último, se pronunció sobre su imputación: “No sé por qué conmigo están tan preocupados, pero con los otros imputados no. Fajardo no solo está imputado, está en etapa de juicio. Aníbal Gaviria está no solo imputado, no solo está en etapa de juicio, ya está a la espera de fallo. En los próximos dos meses va a haber fallo contra Aníbal Gaviria. Entonces, aquí lo que hay es un doble rasero”.

