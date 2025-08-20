Iván Cepeda sobre Álvaro Uribe: “Ataca a sus víctimas, no respeta la justicia y la presiona”

Tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de ordenar la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, reconocido como víctima en el caso, pasó por los micrófonos de La W.

Es de recordar que se revocó la prisión domiciliaria que impuso la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, pues consideraron que sus argumentos fueron “vagos, subjetivos e imprecisos” y violaron la presunción de inocencia de Uribe.

Cepeda aseguró: “Nosotros acatamos y respetamos la decisión como lo hemos hecho con todas las decisiones de la justicia en este caso, obviamente nos distanciamos de su contenido, creemos que hay razones que fueron claras y justamente enunciadas por la señora jueza Heredia, por las cuales Uribe debía estar en una reclusión domiciliaria”.

Ahora, aclaró que en todo caso “Uribe ha sido condenado en primera instancia por delitos muy graves”, y que esta orden de libertad no cambia la decisión de la jueza, que lo condenó por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación.

Y reiteró que Uribe estaría presionando a la justicia a través de sus declaraciones públicas: “Todos escuchamos en las honras fúnebres del senador y el candidato presidencial Miguel Uribe el discurso que Uribe, en el que afirmó que víctimas de la Unión Patriótica, entre las cuales está mi padre, eran unos secuestradores y unos terroristas. Entonces, una persona que está supuestamente privada de la libertad, que se puede dar el lujo de atacar de nuevo a sus víctimas, es una persona que no respeta la justicia y que la presiona”.

¿Cepeda va a aspirar a la presidencia?

“Yo sí estoy pensando en esa posibilidad. He recibido solicitudes, llamamientos de múltiples colegas y compañeros míos del Pacto, pero también de organizaciones sociales que son para mí una inmensa autoridad (...) Entonces, sí estoy meditando, pero repito, solamente anunciaré mi decisión cuando considere que tengo claro cuál es el panorama de esa situación”, dijo.

Escuche la entrevista completa en La W:

