Presentan queja disciplinaria contra MinHacienda por presunto incumplimiento de la ley de cuotas
Esta queja se presenta por mantener en los cargos a dos hombres en los viceministerios de la cartera: Leonardo Arturo Pazos como viceministro técnico encargado y Carlos Emilio Betancourt, viceministro general.
W Radio conoció que en la Procuraduría General de la Nación fue instaurada una queja disciplinaria contra el ministro de Hacienda, Germán Ávila, por el presunto incumplimiento de la ley de cuotas.
La denuncia señala que el funcionario ha mantenido encargado al viceministro técnico, Leonardo Arturo Pazos, y al viceministro general, Carlos Emilio Betancourt.
¿Qué dicen desde el Ministerio de Hacienda?
En el caso del viceministro técnico, Leonardo Arturo Pazos, fuentes del Ministerio de Hacienda señalaron que el decreto está listo para firma y es muy probable que se posesione en propiedad el viernes.
Si se hace efectiva esa posesión, entonces podría darse un incumplimiento de la ley de cuotas, según lo que nos han dicho a este medio los abogados.
Entre tanto, el hecho de mantenerlo en encargo sería la maniobra para seguirlo manteniendo ahí sin incumplir esta ley de género.
