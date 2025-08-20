¿Suspenderán pruebas para concurso de méritos de la Fiscalía 2025? Director de la entidad respondió

El Reporte Coronell de La W reveló que 98.000 aspirantes inscritos a un concurso de méritos de la Fiscalía General de la Nación podrían estar en riesgo de no poder presentar la prueba que se realizará el próximo 28 de agosto.

Estas personas están aspirando a una convocatoria de la Fiscalía para surtir 4.000 cargos que van desde auxiliares y conductores hasta fiscales delegados ante Tribunal de Distrito. Las pruebas de conocimiento, según se había previsto, estaban listas para aplicarse en 32 ciudades de Colombia.

Sin embargo, la razón por la que estas pruebas podrían no aplicarse se debe a una medida provisional ordenada por una jueza laboral de Barranquilla, que determinó suspender la aplicación de esas pruebas.

Todo comenzó porque un abogado llamado Nelson Antonio Uribe Martínez presentó una acción de tutela pidiendo que la Fiscalía y la Universidad Libre, que evalúa el cumplimiento de los requisitos, lo incluyera en la lista de elegibles. La jueza, a su turno, ordenó una medida provisional suspendiendo las pruebas en todo el país hasta que ella resuelva la acción de tutela del aspirante inconforme.

¿Suspenderán pruebas para concurso de méritos de la Fiscalía 2025?

El Reporte Coronell conversó sobre esta situación con el director ejecutivo de la Fiscalía, Alejandro Giraldo López, quien advirtió que, por ahora, el concurso se encuentra suspendido.

“Si esa decisión de la medida cautelar no se revoca de aquí al viernes 22 de agosto, habrá que suspender la aplicación del concurso”, confirmó el funcionario.

Sobre la posibilidad de que una jueza, quien al mismo tiempo era aplicante en el concurso, pueda detener las pruebas con una medida cautelar que el tutelante no pidió, Giraldo respondió: “Es una decisión que realmente no nos explicamos porque el tutelante pedía que lo inscribieran en el concurso. Si la juez consideraba que el señor tenía razón, era simplemente tomar la medida de ordenar a la Fiscalía que se le aplicara el concurso también a este aspirante y no suspenderlo en su integridad”.

“La medida se vuelve totalmente inocua porque si el domingo ya no se puede aplicar la prueba, hay que repetir todo el proceso y, probablemente, al tutelante le tocará otra vez volver a surtirlo completo”, advirtió el director ejecutivo.

En ese sentido, Giraldo repuso que a la Fiscalía le parece “totalmente desenfocada y exagerada la decisión”, pues no solamente causa perjuicios a casi 100.000 aspirantes, sino también a los recursos de la nación: “Podría traer perjuicios que calculamos entre 5.000 y 7.000 millones de pesos, que es toda la logística que cuesta hacer esta prueba en 32 capitales y más de 120 sedes donde está todo listo para aplicarse el domingo”.

¿Por qué se suspendió el concurso de méritos?

El asunto empezó porque un abogado llamado Nelson Antonio Uribe Martínez presentó una acción de tutela pidiendo que la Fiscalía y la Universidad Libre, que evalúa el cumplimiento de los requisitos, lo incluyera en la lista de elegibles.

El tutelante argumenta que no le valieron como experiencia en el ejercicio del derecho el tiempo en el que se ha desempeñado como profesor de leyes.

Él sostiene que ser profesor de derecho es ejercer como abogado y la Universidad Libre, que no. Una interesante discusión, pero más interesante es la decisión que tomó la jueza de tutela, Amalia Rondón Bohórquez, juez novena laboral del Circuito de Barranquilla.

La jueza, sin que nadie le pidiera hacerlo, ordenó una medida provisional suspendiendo las pruebas en todo el país hasta que ella resuelva la acción de tutela del aspirante inconforme.

Se afectan 100.000 personas, sin que el tutelante pidiera eso. La señora jueza argumenta que la ley la autoriza para ordenar medidas oficiosamente cuando están en inminente riesgo derechos fundamentales.

Hasta ahí, vaya y venga, una discusión jurídica de las muchas que vemos por estos días, pero es que hay más:

La jueza de tutela aspiraba a participar en el mismo concurso. El Reporte Coronell tiene copia del certificado de inscripción de la jueza Amalia Rondón, quien quería presentarse para ser fiscal delegada ante el Tribunal de Distrito.

Como si fuera poco, la jueza que ordenó detener el concurso está en una situación muy similar a la del accionante de la tutela: la Universidad Libre no admitió todos sus certificados de experiencia.

En consecuencia, no fue incluida en el listado de elegibles y no podrá presentar la prueba escrita, porque el cargo al que aspira exigía 120 meses de experiencia, es decir 10 años, y ella solo tenía 118 meses. Por dos meses, la jueza de la tutela Amalia Rondón se quedó por fuera de la posibilidad de aplicar.

El asunto a discutir es si la señora jueza, en esas circunstancias, debería declararse impedida.

El Reporte Coronell conversó al respecto con el director ejecutivo de la Fiscalía, Alejandro Giraldo López.

Anoche, muy tarde, cuando me enteré de estos hechos que me obligaron a aplazar otro Reporte Coronell, le escribí un mensaje a la señora jueza Amalia Rondón invitándola a hablar con nosotros. Hasta ahora, no he recibido respuesta.

Play/Pause Jueza de Barranquilla detiene concurso de la Fiscalía para surtir 4.000 cargos 15:55 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: