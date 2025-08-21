El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Alerta por explosivos en colegio en Amazonas: disidencias de ‘Iván Mordisco’ estarían detrás

Recientemente, se han registrado diversos actos terroristas por parte de integrantes de las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’ en los departamentos de Caquetá y Amazonas.

El general Edilberto Cortés, comandante de la Vigésima Sexta Brigada de Selva de la Sexta División del Ejército Nacional, dijo en diálogo con La W que las tropas adelantan operaciones ofensivas en la zona.

Además, reveló que, por solicitud de la rectora de una institución educativa de Puerto Santander, en días pasados se ejecutó un procedimiento de descarte de un artefacto explosivo hallado en un aula. Esta acción fue realizada de forma controlada por el Ejército.

Por otro lado, el pasado 19 de agosto, se realizó una inspección en el Internado Fray Javier Balenciaga en Araracuara, Caquetá, ante el aviso de la comunidad. En este operativo se descartaron trampas explosivas.

Ante estos hechos, el alto oficial informó que existe una alerta por el uso indiscriminado por artefactos explosivos contra la población civil.

Escuche esta entrevista en La W:

Escuche esta entrevista en La W: