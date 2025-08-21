El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Colombia no puede darle la espalda a Haití”: Jorge Rojas sobre cooperación con la U. de Córdoba

El ex viceministro de Asuntos Exteriores del Gobierno, Jorge Rojas, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su llegada a la Universidad de Córdoba como jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales, y el trabajo que están desarrollando en Haití.

“Hay unas razones históricas por las que estamos aquí, Colombia le debe su independencia a Haití, por lo que ese país significó para la libertad en la lucha de la independencia, es una gran historia que se nos olvidó a los colombianos. También hay razones políticas, acordamos un plan de cooperación que estamos desarrollando con la Universidad de Córdoba para contribuir a superar el hambre, estamos trayendo a Haití semillas fortificadas, aprendemos mucho de ellos y les proveemos producto”, relató el ex viceministro.

Asimismo, destacó que el trabajo que desarrolla el estamento educativo aporta a la misión de Colombia en su cooperación sur-sur,

“El 80% de la población en Haití están en inseguridad alimentaria, resultado de la violencia, el desplazamiento y el narcotráfico. Es el país más pobre de América Latina, Colombia lo que hace es sembrar comida, ayudando, aquí hay todo para que ellos mismos puedan producir, Colombia aporta con los procesos y con exportarles. Esta colaboración puede generar un gran comercio en la Costa Caribe”, comentó.

Finalmente, destacó que, si bien en Haití hay una problemática de inestabilidad política y de democracia, han logrado enlazarse con el sector privado y productivo.

“Estamos de la mano con el sector privado y productivo, con el educativo y con el Consejo de Gobierno, Colombia está potenciando la posibilidad de un comercio, no podemos darle la espalda a Haití”, cerró.

