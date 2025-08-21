La W RadioLa W Radio

Judicial

“Colombia sí ofrece garantías a Carlos Ramón González”: MinJusticia

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, habló en La W sobre la decisión de Nicaragua de dar asilo y rechazar la extradición de Carlos Ramón González, prófugo por el escándalo de la UNGRD.

MinJusticia habla sobre decisión de Nicaragua acerca de Carlos Ramón González

MinJusticia habla sobre decisión de Nicaragua acerca de Carlos Ramón González

26:36

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Eduardo Montealegre y Carlos Ramón González

Escuche esta entrevista en La W:

MinJusticia habla sobre decisión de Nicaragua acerca de Carlos Ramón González

26:36

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad