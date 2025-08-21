La W RadioLa W Radio

Debate: ¿Gobierno tiene responsabilidad por fuga de Carlos Ramón González a Nicaragua?

Daniel Briceño, concejal de Bogotá, y Pedro Suárez, representante del Pacto Histórico, conversaron en La W acerca de la decisión tomada por Nicaragua con respecto a la estadía en ese país de Carlos Ramón González.

Daniel Briceño, concejal de Bogotá, y Pedro Suárez, representante del Pacto Histórico. Fotos: X de cada persona.

Noticia en desarrollo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

