“Está hecha con mucho esfuerzo”: dueño de D’Carnilsa, referente de emprendimiento en Europa

En diálogo con La W, el empresario antioqueño Carlos Andrés Quintero habló sobre su empresa de alimentos D’Carnilsa radicada en España, de la cual es dueño y fundador.

Con más de dos décadas en la península ibérica, este empresario se convirtió en un referente del emprendimiento latinoamericano en el exterior al incorporar sabores tradicionales de Colombia en la gastronomía europea. Hoy en día, D’Carnilsa distribuye y comercializa sus productos en diferentes ciudades de España, así como en París, Londres, Oslo, Ámsterdam, Milán, Roma, Berlín y Hamburgo.

Quintero contó que la idea de vender comida colombiana en Europa nació después de una quiebra económica. En ese momento, él recordó a su familia en Colombia y las comidas que le hacían sus abuelas, por lo que, contando con apenas 30 euros que le prestaron sus amigos, se fue al mercado a comprar ingredientes para cocinar chorizos santarrosanos.

Posteriormente, valiéndose de la voz a voz, empezaría a ofrecerles estos platos típicos colombianos a sus amigos. Más adelante, esos chorizos que comenzaron en la cocina de su casa terminaron convirtiéndose en el producto estrella de su empresa que hoy cuenta con más de una veintena de empleados.

Entre el catálogo de productos elaborados por D’Carnilsa figuran toda clase de arepas colombianas: amarillas, blancas, pequeñas, para rellenar, con sal y con queso. Además, cuenta con salchichón cervecero, manjar blanco, salami dominicano y longaniza ecuatoriana en diferentes presentaciones.

