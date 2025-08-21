El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Fiscal Camargo se queda y alcalde de Bucaramanga se va: Así votaría hoy el Consejo de Estado

La W conoció en primicia el sentido de las ponencias que se estarían votando en la Sección Quinta del Consejo de Estado sobre que la legalidad de las elecciones de la fiscal general Luz Adriana Camargo, así como del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán.

Según los documentos, para la fiscal general de la Nación se estableció que no sería removida del cargo y, al contrario, se reconocería la legalidad de su proceso de elección que se surtió por parte de la Corte Suprema y las altas cortes de Colombia.

Por su parte, la situación del alcalde de Bucaramanga sería adversa; la ponencia que llegaría dice que Jaime Andrés Beltrán tiene que abandonar su cargo como mandatario de la capital de Santander.

Esta situación llevaría a que se convocaran elecciones atípicas en Bucaramanga para elegir a un nuevo alcalde.

Es importante destacar que estas ponencias se votarían hoy, 21 de agosto, en la Sección Quinta del Consejo de Estado.

