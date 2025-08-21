El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El presidente de Afidro, Ignacio Gaitán, encendió las alarmas sobre la deuda con la industria farmacéutica.

“Tenemos una cartera cercana a los $4,3 billones, con un crecimiento del 32% frente al año pasado”, afirmó en entrevista con La W.

De acuerdo con el directivo, el tiempo de pago se ha deteriorado significativamente.

“Hoy los laboratorios deben esperar más de 150 días para recibir recursos, casi medio año”, explicó. La mora, que hace dos años estaba en 18% ya alcanzó el 45%, lo que compromete la operación de las compañías.

Gaitán subrayó que la situación no es solo financiera, sino que repercute directamente en los pacientes. “Un tratamiento que se retrasa por una cartera vencida significa vidas afectadas”, señaló.

Según Afidro, aunque hasta ahora se ha mitigado el riesgo de desabastecimiento, los laboratorios mantienen el suministro con esfuerzos financieros adicionales.

El representante gremial también se refirió a la discusión sobre laboratorios nacionales e internacionales. “El 75 % de los medicamentos en Colombia los produce la industria nacional, mientras que el 25 % proviene de la industria de innovación. Ambos sectores enfrentan el mismo problema de liquidez”, precisó.

Más información: Así actúan en el cerebro los medicamentos para perder peso: neurólogo explicó pros y contras

En cuanto a los precios, Gaitán aseguró que el mercado colombiano se mantiene bajo vigilancia desde 2003. “Colombia está entre los países de la OCDE con menores precios en la última milla. El problema no son los valores, sino el flujo de recursos”, sostuvo.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno para revisar los mecanismos de financiamiento. “Necesitamos modernizar la metodología de cálculo de la UPC, porque hoy mantiene al sistema con el pie trabado”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause “La cartera vencida ya supera $4,3 billones”: Afidro alerta por riesgo en medicamentos 08:16 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W radio en vivo